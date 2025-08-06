Elecciones 2026: JNE observa a seis congresistas por presunta falta de neutralidad electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene bajo observación a seis congresistas por presuntamente vulnerar el principio de neutralidad electoral al participar en actividades partidarias durante el ejercicio de sus funciones.

Los investigados son cinco legisladores de Perú Libre (María Agüero, Flavio Cruz, María Taipe, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo) y uno de Alianza para el Progreso (APP) (José Elías), en un contexto de preparación para próximos comicios donde la imparcialidad estatal es esencial.

Congresistas de Perú Libre

Según el JNE, los cinco congresistas de Perú Libre incurrieron en falta al participar en la presentación de la memoria anual de su partido, realizado en las instalaciones del Congreso de la República.

Este acto, calificado como de índole político, contravenía el principio de neutralidad que exige a funcionarios públicos abstenerse de usar recursos o espacios estatales con fines proselitistas. El órgano electoral enfatiza que el Legislativo no debe convertirse en plataforma para actividades de difusión partidaria.

Apoyo a candidato de APP

En el caso del legislador José Elías (APP), el JNE analiza su presunta participación en actos proselitistas dirigidos a promover la imagen del líder de su partido, César Acuña. Se investiga si utilizó indebidamente su condición de parlamentario para respaldar a un candidato, acción prohibida durante procesos electorales.

Sanciones por infracciones

De confirmarse las infracciones, los congresistas enfrentarían sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta procedimientos disciplinarios, según la gravedad de los hechos y su impacto en la equidad electoral. El JNE continúa recopilando información para determinar responsabilidades, basado en la normativa que exige neutralidad a funcionarios en ejercicio.