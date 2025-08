López Aliaga exige destitución del ministro Sandoval y se retira de mesas técnicas por tren Lima-Chosica

Las discrepancias entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) vuelven a quedar en evidencia en torno al esperado proyecto del tren Lima–Chosica. Aunque las conversaciones continúan, ambas instituciones avanzan por caminos separados y sin consenso técnico ni político.

Desde la comuna capitalina, el alcalde Rafael López Aliaga arremetió contra el Ejecutivo, exigiendo acelerar el proceso y solicitando públicamente la destitución del ministro de Transportes, César Sandoval. "Con una persona que adelanta opinión y que no es técnica, no se puede continuar", declaró tajantemente el burgomaestre.

Además, ratificó que Lima no participará más en las mesas técnicas del MTC, alegando que no existen condiciones para que el proyecto avance de forma eficiente. “No vamos a asistir porque no hay voluntad política. Uno pierde el tiempo”, sostuvo López Aliaga.

SOLICITAN DECRETO DE URGENCIA

En sintonía con esta postura, el teniente alcalde Renzo Reggiardo solicitó al Gobierno que emita un Decreto de Urgencia que permita acelerar los procedimientos. "Este dispositivo legal permitiría exonerar una serie de plazos burocráticos y eliminar excusas para justificar demoras de hasta 39 meses", argumentó.