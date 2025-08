José Jerí sobre “autos de lujo” para la PNP: “Hubiese preferido priorizar otras cosas”

Tras la polémica que surgió al conocerse que el Gobierno de Dina Boluarte adquirió autos de lujo para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el presidente del Congreso, José Jerí, decidió pronunciarse al respecto.

En declaraciones, el titular de la Mesa Directiva cuestionó la compra de los vehículos, asegurando que el dinero mejor se hubiese destinado para dotar de mejores armas a los agentes de la PNP y así continuar luchando contra la criminalidad.

“Es una decisión que ellos han tomado (Ejecutivo) en autonomía. Si me preguntan a mí, si hubiera tomado esa decisión, no la hubiera tomado (…) Yo hubiera preferido no comprar ello (autos) y priorizar otras cosas”, comentó.

MININTER RESPONDE A LA CONTRALORÍA

Al conocerse el caso, la Contraloría inició las investigaciones respectivas de la adquisición de las unidades, sin embargo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, aseguró que la compra se realizó de manera transparente.