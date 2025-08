Fiscal Domingo Pérez y congresista Muñante se enfrentan en comisión sobre caso Odebrecht

Un enfrentamiento verbal marcó la última sesión de la Comisión Investigadora de Actos Vinculados a la Colaboración Eficaz entre Odebrecht y el Estado Peruano. El protagonista fue el fiscal José Domingo Pérez, quien cuestionó duramente la imparcialidad del congresista Alejandro Muñante, presidente del grupo de trabajo.

Durante su intervención, el representante del Ministerio Público recordó diversas publicaciones en redes sociales del parlamentario de Renovación Popular, en las que atacaba al Equipo Especial Lava Jato. Para el fiscal, dichas declaraciones anticipan una opinión que comprometería su rol como conductor de la comisión.

“Usted señaló que la justicia peruana es un bodrio, que el caso Lava Jato se armó para darle impunidad a Odebrecht y perseguir opositores. La mafia caviar es un cáncer que debe ser extirpado”, citó Pérez ante los legisladores.

RESPUESTA DE MUÑANTE

La respuesta de Muñante no se hizo esperar. Visiblemente incómodo, le exigió al fiscal ceñirse a los temas relacionados con la colaboración eficaz y no desviarse con menciones políticas o personales. “Señor Domingo Pérez, por si no lo sabe, los congresistas también tenemos derecho a la libertad de expresión”, respondió Muñante.

La discusión escaló cuando Pérez mencionó que el partido de Muñante, Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional), se encuentra investigado por presuntamente haber recibido más de 980 mil dólares de Odebrecht y OAS para campañas municipales en 2011 y 2014.