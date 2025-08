Rodríguez Mackay sobre viaje de Dina Boluarte a Asia: "Esperamos que haya un resultado material"

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, se pronunció sobre el nuevo viaje de la presidenta Dina Boluarte, quien en esta ocasión visitará los países de Japón e Indonesia para cumplir con una serie de actividades.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el excanciller señaló que espera "resultados materiales" en este nuevo viaje de la mandataria, teniendo en cuenta que sus anteriores salidas al extranjeros no han traído beneficios significativos para el país.

"Lamentablemente yo no he conocido de resultados concretos [...] quisiera pensar que sí va a ser en este viaje. Esperamos que haya un resultado material, lo que ha acontecido en los viajes anteriores no ha redituado lo esperado por el Perú", dijo.

SOBRE EL VIAJE

Cabe precisar que la primera parada de la presidenta será en Japón, donde tiene previsto reunirse en Tokio con el emperador Naruhito. Durante su paso por Indonesia, Boluarte Zegarra tiene programada una reunión con el presidente Prabowo Subianto.