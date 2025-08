Ministro de Justicia sobre retiro del Perú de la Corte IDH: "Estamos haciendo una evaluación técnica-jurídica"

En un pronunciamiento tajante, la presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que el Perú es un país soberano y no permitirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. Eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”, expresó.

Sin embargo, el discurso presidencial no parece estar completamente alineado con la postura técnica de su gabinete. Desde el Ministerio de Justicia, el ministro Juan Alcántara precisó que aún no se ha tomado una decisión formal sobre el retiro del Perú de la CIDH y que el tema se encuentra en evaluación jurídica.

Por su parte, el canciller Elmer Schialer informó que desde la Cancillería ya se vienen realizando actos preparatorios para una eventual salida del sistema interamericano, aunque admitió que el proceso recién está comenzando. “Se va a instalar una comisión que empezará a trabajar lo antes posible”, afirmó.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Mientras los ministros hablan de evaluaciones y procesos, los aliados del Congreso aplauden el discurso firme de la presidenta, especialmente a raíz de la reciente promulgación de la controvertida Ley de Amnistía. El congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, saludó “los primeros gestos de poder salir de una corte que siempre ha tratado de quebrantar la institucionalidad del país”.

Aun así, no todos en el Congreso coinciden. La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también puso en duda las intenciones del Ejecutivo. Si bien reconoció que el discurso puede responder a un sentir ciudadano, señaló que no existe consenso en el Parlamento para retirarse del sistema interamericano.