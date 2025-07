Kelly Portalatino se arrepiente de renunciar a Perú Libre: "Reconozco que mi salida fue precipitada"

La congresista de la República, Kelly Portalatino, confesó sentir arrepentimientos por haber renunciado de manera "irrevocable" a la bancada y al partido de Perú Libre el pasado viernes 11 de julio.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, la parlamentaria de izquierda señaló que tras "una reflexión honesta", ha decidido reconsiderar su renuncia a la bancada y al partido liderado por el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.

"Las convicciones profundas no se abandonan por temas personales. Hoy, luego de una reflexión honesta, he decidido reconsiderar mi renuncia al partido político al que he entregado años de militancia y compromiso", se lee en el tuit.

"Reconozco que mi salida fue precipitada. No me alejo de los ideales ni del camino que hemos recorrido junto al pueblo. El verdadero enemigo no está en nuestras filas, sino en las élites que siguen oprimiendo al país", añadió.

MOTIVOS PERSONALES

Como se recuerda, en su carta de renuncia dirigida al vocero Flavio Cruz, Portalatino Ávalos señaló que su decisión obedece a "motivos estrictamente personales" y agradeció la oportunidad de haber formado parte de la bancada perulibrista.