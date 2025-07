Juan Carlos Liendo sobre Vladimir Cerrón: “El prófugo que todos buscan pero nadie quiere capturar”

A más de 600 días de su fuga, el paradero de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia y fundador del partido Perú Libre, continúa siendo un misterio. Por primera vez, una alta autoridad del Ejecutivo reconoce públicamente que Cerrón no es un requisitoriado cualquiera y su prolongada huida podría estar respaldada por redes de protección externas.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, sugirió que Cerrón podría estar recibiendo apoyo de organismos internacionales de inteligencia. “De repente Cerrón tiene otro tipo de apoyo, no necesariamente del Ejecutivo, podría ser de la inteligencia extranjera y sobre todo hay que tener dinero para poder evadir a la justicia”, declaró en entrevista con RPP.

Además, Malaver no descartó que elementos dentro de la propia Policía Nacional del Perú (PNP) estén colaborando con el líder de izquierda radical. “Es dentro de las hipótesis, porque si no, de alguna manera, nadie podría estar navegando en este tipo de incertidumbre, en esa oscuridad... No se descarta esa posibilidad”, reconoció.

EXJEFE DE LA DINI OPINA

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, fue aún más tajante. Aseguró que Cerrón es parte de una estrategia internacional de la izquierda latinoamericana y que su condición de prófugo responde a intereses políticos de gran escala. “No es un prófugo simple, es un activista político del socialismo del siglo XXI. Está protegido por una organización extranjera y cuenta con el beneplácito del actual gobierno”, afirmó.