José Jerí es candidato para la presidencia del Congreso pese a denuncia por violación

El llamado bloque democrático del Congreso de la República, conformado por bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Somos Perú, ya definió su carta para la presidencia de la Mesa Directiva 2025-2026: José Jerí Oré, actual congresista de Somos Perú.

No obstante, la candidatura de Jerí no está exenta de controversia. El parlamentario enfrenta una denuncia por violación sexual, hecho que ha generado rechazo incluso entre sus colegas. El congresista José Cueto, de la agrupación Honor y Democracia, cuestionó la exposición pública de Jerí mientras el caso no esté totalmente esclarecido.

Precisamente, Cueto lideraría la lista número 2 para la Mesa Directiva, respaldado por sectores de izquierda y bancadas como Avanza País, Acción Popular, Renovación Popular y otras agrupaciones con las que aún se negocia.

QUIEBRE EN AVANZA PAÍS

Sin embargo, no todo es unidad. En Avanza País se percibe un aparente quiebre interno, motivado principalmente por el interés de la congresista Rosselli Amuruz en volver a postular a una vicepresidencia, cargo que ya ocupó en el periodo 2023-2024. Cueto evitó confirmar nombres e indicó que los integrantes de la mesa los deciden las bancadas.