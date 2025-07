Carlos Bruce a María Acuña: "No tengo nada que rectificarme, su vivienda ocupa terreno público invadido"

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se pronunció luego que la congresista María Acuña amenazó con querellarlo si no se rectificaba públicamente por afirmar que ella ocupaba ilegalmente un un sector del parque público N°17 en el distrito.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el burgomaestre respondió a la parlamentaria y se ratificó en su postura, alegando que "es un hecho demostrado" que viene ocupando un espacio público de forma ilícita.

"Con relación al pedido de rectificación que me ha demandado la señora congresista Acuña, debo afirmar que NO tengo nada de que rectificarme. Es un hecho demostrado que su vivienda ocupa terreno publico invadido. Si ella era consciente de este hecho no lo sé pero nosotros hemos dicho la verdad.", se lee en el tuit.

RETIRO VOLUNTARIO

Cabe precisar que el alcalde Bruce dio un plazo de 45 días para que Acuña Peralta "retire voluntariamente" las construcciones realizadas en dicho espacio o, caso contrario, el Municipio procederá con la demolición.