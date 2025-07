Rafael López Aliaga sobre tren Lima-Chosica: “Mi pago es la alegría de la gente”

Desde horas de la tarde de este lunes 14 de julio, decenas de ciudadanos se han estado concentrando en El Parque de la Muralla, en el Centro de Lima, para presenciar la llegada del tren Lima-Chosica, locomotoras donadas por Caltrain de Estados Unidos.

Sin embargo, esta noticia anunciada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, semanas atrás, causó un enfrentamiento entre la Municipalidad de la capital y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por el arribó de estos vehículos.

LO ÚNICO QUE ME IMPORTA ES LA FELICIDAD DE LAS PERSONAS

A pesar de las críticas que ha recibido, López Aliaga, aseguró que hace oídos sordos a los cuestionamientos que ha recibido por parte del titular del MTC, César Sandoval, enfatizando que lo único que quiere es ver a los ciudadanos felices.

“No solo tengo la oferta de California, varios estados vienen haciendo cambios tecnológicos en Estados Unidos, por lo tanto, hay más trenes. Hay que pensar en más trenes, no solo para Lima y Callao. Es un año de trabajo intenso (…) Ese tren todos los querían, pero por pagar flete critican y mienten. Mi pago no es dinero, mi pago es la alegría de la gente y me llena el alma”, sostuvo Rafael López Aliga junto al alcalde del Callao, Pedro Spadaro.