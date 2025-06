Martín Vizcarra denuncia persecución política tras pedido de prisión preventiva: "buscan silenciarme"

El expresidente Martín Vizcarra denunció este miércoles 25 de junio que el pedido de prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público responde a una "persecución política" y no a la búsqueda de justicia en los casos "Lomas de Ilo" y "Hospital de Moquegua".

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el exmandatario afirmó que defenderá su libertad. "Este pedido de prisión preventiva no busca justicia, busca silenciarme. Es persecución política. He dado la cara siempre. No me van a callar", posteó.

La declaración coincide con la audiencia convocada hoy, a las 11:30 a.m. por el Poder Judicial para evaluar el requerimiento fiscal de seis meses de prisión preventiva. La medida, solicitada por presunto cohecho pasivo propio, se enmarca en la investigación por irregularidades durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).

Defensa acusa motivación política

Alejandro Salas, abogado defensor, calificó el pedido como "absurdo y forzado", sugiriendo vínculos con la reciente decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. "Intentaron hacerle un favor a la JNJ en su restitución de Benavides, quien tiene satélites en el Ministerio Público", declaró a los medios.

Contexto de procesos abiertos

El exmandatario enfrenta múltiples investigaciones fiscales, en su defensa sostiene que existe una instrumentalización de la justicia con fines políticos en su contra, vinculando su situación actual con sus denuncias pasadas contra redes de corrupción durante su gestión pública. La audiencia se desarrollará mientras Vizcarra mantiene vigente impedimento de salida del país.