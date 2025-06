'El Monstruo’ confiesa a su madre que lidera red de extorsiones en Lima Norte: "Yo vivo de eso"

Una conversación de WhatsApp de 9 minutos y 50 segundos, fechada el 2 de enero, ha sido calificada como la confesión más íntima y reveladora a la que las autoridades han tenido acceso hasta el momento en el caso de 'Los Injertos del Cono Norte'. El protagonista de este audio es Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', quien admite ante su madre, Martina Hernández, su participación directa en actividades de extorsión y detalla el sistema que sostiene su red criminal.

En el audio, Moreno no solo reconoce con claridad sus delitos, sino que además justifica su estilo de vida señalando que “corre de empresas que extorsionan” y que “vive de eso”. Describe un funcionamiento financiero donde, aun cuando las víctimas no pagan, él sigue financiando las acciones de sus colaboradores: “A veces no pagan y yo pierdo esa inversión”.

Más allá del impacto penal de su confesión, el contenido revela una relación fracturada con su madre, marcada por reproches, desconfianza y reclamos. En otro tramo, le exige pruebas de sus enfermedades para enviarle dinero y cuestiona que pida ayuda a su expareja, Lizet Cruz Ruiz, madre de sus hijas.

Ambas mujeres, Lizet y Martina, enfrentan actualmente audiencias de prisión preventiva junto a más de 20 investigados por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. La Fiscalía no descarta la implicancia de Martina en la red criminal, especialmente por hallazgos relacionados con sus movimientos migratorios.

MADRE DEL 'MONSTRUO' TENÍA COMO DIRECCIÓN UN DOMICILIO EN LA GUAYANA FRANCESA

Según el exsuperintendente Nacional de Migraciones, Jorge Fernández, Martina Hernández salió del Perú en febrero de 2004 y no retornó sino hasta marzo de 2023. Un registro de Reniec muestra que la mujer tenía como dirección un domicilio en la Guayana Francesa, territorio de ultramar de Francia catalogado como paraíso fiscal, lo que ha despertado sospechas adicionales.