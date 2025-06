Virgilio Acuña cuestiona a su hermana María: "Han pasado 50 años pero no se pierde mi tesis"

El exviceministro de Transportes, Virgilio Acuña, volvió a cuestionar a su hermana, María Acuña Peralta, tras el informe periodístico que reveló que las tesis de maestría y doctorado de su pariente "desaparecieron" misteriosamente.

A través de un video difundido en redes sociales, el exfuncionario marcó distancia con su familiar y alegó que, pese a que son hermanos, no comparten las mismas actitudes.

"Han pasado 50 años pero no se pierde mi tesis. Los dedos de las manos no son iguales, por lo tanto, los hermanos tampoco somos iguales, por esa razón, no deben señalarlos por el defecto del otro", dijo.

DESESTIMA EXPLICACIONES

Asimismo, Virgilio Acuña desestimó la explicación dada por la Universidad César Vallejo, que alegó que los trabajos de investigación de la congresista se perdieron a causa de los estragos que generó el Fenómeno El Niño el año 2017: "No se pierde mi tesis a pesar que me he cambiado de casa muchas veces, ha habido lluvias, Fenómeno del Niño, terrorismo, ha habido de todo en el país pero acá está mi tesis", sostuvo.