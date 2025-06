Roberto Chiabra sobre problemas en la Fiscalía: “Los que están ganando son los delincuentes”

En medio de los inconvenientes que se vienen registrando en el Ministerio Público (MP) entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el cargo de fiscal de la Nación, el congresista, Roberto Chiabra se pronunció al respecto.

Durante sus declaraciones, Chiabra León mencionó que esta problemática en la Fiscalía está afectando a los ciudadanos, quienes están sintiendo vergüenza por lo que viene sucediendo. Además, dejó en claro que los únicos beneficiados son los criminales.

“No se puede estar viendo nosotros este espectáculo. ¿Quiénes están ganando? Los que están ganando son los delincuentes, crimen organizado. ¿Quiénes estamos perdiendo? Todos los peruanos. Ojalá que se solucione el problema. No podemos estar en está situación”, declaró.

CONTINUARÁ EN EL CARGO DE FISCAL DE LA NACIÓN

A través de un video compartido por las redes del Ministerio Público, Delia Espinoza aseguró que continuará en el cargo a pesar de la reincorporación de Patricia Benavides en la Fiscalía. "Yo no me muevo del lugar donde legítimamente se me ha designado. No le debo nada a nadie. Por eso tal vez se me teme, pero no lo voy a permitir".