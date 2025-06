Eduardo Arana aclara que "no existe convenio" para enviar reos extranjeros a El Salvador

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la propuesta para enviar reos extranjeros de alta peligrosidad a centros penitenciarios en El Salvador, iniciativa que ha generado diversas reacciones.

En declaraciones a la prensa tras obtener el voto de confianza, el jefe del Gabinete Ministerial aclaró que, por el momento, no existe ningún convenido con el gobierno de Nayib Bukele para llevar a cabo lo planteado.

"No hay un convenio, no hay una propuesta, no existe costos, no existe, por el momento, ninguna información adicional", señaló Arana Ysa desde las instalaciones del Congreso de la República.

CONVERSACIONES

En ese sentido, Eduardo Arana precisó que el Gobierno solo ha iniciado conversaciones con el ministro de Seguridad Pública de El Salvador para analizar la propuesta y su viabilidad en caso sea aprobado.