Diego Bazán sobre Eduardo Arana: “No vemos intención de luchar contra la inseguridad ciudadana”

A menos de 24 horas de la llegada del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, al Congreso para solicitar el voto de confianza, la bancada de Renovación Popular aseguró que no le dará el apoyo al grupo de trabajo que encabeza Arana Ysa.

En conversación con RPP, el legislador Diego Bazán aseguró que el titular de la PCM no tiene la intención de implementar estrategias para reducir el índice criminal que azota día a día a todos los peruanos.

“No vemos voluntad del premier con una serie de peticiones que son lo mejor para el país, que no es nada en particular para Renovación Popular (…) Son temas vinculados a seguridad ciudadana. No vemos la mínima intención de expulsar a los extranjeros (delincuentes) y enviarlo hacía El Salvador”, comentó.

AGRUPACIONES QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE EDUARDO ARANA

Diferentes frentes políticos han ido revelando que no le otorgarán el voto de confianza, sin embargo, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), serán las agrupaciones que definan el futuro de Eduardo Arana en el Gobierno de Dina Boluarte.