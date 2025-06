José Baella sobre ‘El Monstruo’: “No se puede solicitar extradición mientras no haya sido capturado”

A pesar de que hace una semana se anunciaba la presunta captura de Erick Moreno Hernández alías ‘El Monstruo’ luego de un operativo policial en Brasil, el delincuente que tiene en zozobra a Lima norte aún sigue evadiendo la justicia.

En medio de esta situación, donde las autoridades policiales lo tendrían cada vez más cerca, el exjefe de la Dircote, José Baella, se pronunció sobre los trámites de extradición que inició el Gobierno a la nación brasileña y Paraguay sobre una posible intervención del criminal, y dejó en claro que mientras no haya sido detenido el delincuente, es imposible de que se comience las documentaciones.

“Siempre se tiene que tener certeza de que la persona haya sido capturada. En este caso de ‘El Monstruo’ aún no ha ido capturado. Sin embargo, está situación puede darse como prevención (…) pero mientras no se haya capturado a la persona, no se puede solicitar una extradición”, comentó.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO HA TOMADO ESA DECISIÓN?

De acuerdo a José Baella, el Gobierno de Dina Boluarte tendría un desconocimiento sobre los temas de extradición, debido a que ese proceso se comienza recién cuando el criminal haya sido capturado.