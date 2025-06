Expresidente del TC sobre envío de presos a El Salvador: “Reúne mucho costo político”

Luego de conocerse que presos con una sentencia en el Perú puedan ser enviadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, se pronunció al respecto.

En declaraciones, el extitular del TC aseguró que no existe ningún tipo de marco jurídico que le permita a las autoridades trasladar a personas privadas de la libertad a otras naciones del mundo para que puedan completar sus penas.

“No existe ninguna normal legal o constitucional que pueda habilitar al Gobierno Peruano a enviar internos sentenciados a otro país para que puedan cumplir sus penas (…) En el Perú, no hay la potencia económicamente significativa (para enviar a los reos), sino que no tiene mayor relación comercial con El Salvador y tendríamos que pagar el costo por los internos que enviemos (…) No es viable (la propuesta), reúne mucho costo político y esfuerzo”, expresó.

¿QUÉ DICEN DESDE EL EJECUTIVO?

Días atrás, el premier Eduardo Arana manifestó que este tema sobre el envío de presos a El Salvador se debatió en el Consejo de Ministros, por lo que, en las siguientes semanas, se iba a tener un pronunciamiento oficial desde el Ejecutivo al respecto.