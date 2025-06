Congreso: Comisión de Justicia evalúa proyecto para enviar reos a El Salvador

La congresista Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, presentó una iniciativa legislativa que propone el traslado de reclusos peruanos al extranjero como medida para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y aliviar el hacinamiento en los penales del país.

Durante su exposición ante la Comisión de Justicia del Congreso, Ugarte argumentó que la propuesta responde a un “clamor ciudadano” por políticas más firmes contra la criminalidad. “A todo lugar que vamos nos piden leyes más drásticas. Yo creo que acá se tienen que tratar estrategias concretas e inmediatas, porque no nos puede vencer la inseguridad ciudadana”, afirmó.

La iniciativa recibió el respaldo de la congresista Norma Yarrow (Avanza País), quien señaló que, además de reducir la sobrepoblación carcelaria, el Perú podría aprovechar la experiencia de El Salvador en la construcción y gestión de cárceles de alta seguridad.

PROPUESTA NO ES VIABLE

No obstante, el presidente de la comisión, Isaac Mita, advirtió que actualmente no existe ningún convenio internacional que permita el traslado de presos peruanos a otros países. “De repente esta es una propuesta que no es viable; pero sin embargo, nosotros la ponemos a debate porque somos una comisión democrática”, indicó.