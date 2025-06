López Aliaga arremete contra Phillip Butters: "Es un aventurero"

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, arremetió contra el posible candidato a la Presidencia de la República por Avanza País, Phillip Butters, calentando así la campaña electoral rumbo a los comicios del 2026.

Durante una actividad oficial, el burgomaestre, quien también postularía a la Presidencia por su partido Renovación Popular, calificó de "aventurero" al conductor de TV y lo cuestionó por su poca o nula experiencia en política.

"Ahora que estoy viendo candidatos, una persona que no tiene nada, que tiene una radio con 10 personas, no tiene nada que perder. Es un aventurero, se mete en temas que ni conoce, porque no tiene ni gestión pública", dijo.

PREPARACIÓN

En ese sentido, López Aliaga minimizó la posible candidatura de Butters y le recomendó "prepararse": "Hay que tener éxito en la vida personal primero", sostuvo.