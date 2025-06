Canciller asegura que Gobierno de Trump sí invitó a Boluarte a EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se pronunció sobre los cuestionamientos a la anunciada invitación de la presidenta Dina Boluarte a los Estados Unidos, por parte del vicepresidente norteamericanao, JD Vance, pese a que no existe una invitación formal por parte del Gobierno de dicho país.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el canciller defendió el eventual viaje de la mandataria, alegando que sí se trata de una visita oficial, debido a que fue invitada por el vicepresidente de dicho país cuando ambas autoridades coincidieron en el Vaticano.

"Luego que la presidenta le pidiera al vicepresidente Vance mandarle los saludos respetuosos del Perú al presidente Donald Trump, inmediatamente, (JD Vance) le dijo específicamente, "señora presidenta, ¿Por qué no nos visita en Washington?", a mí esto me suena a invitación, no sé a ustedes", dijo.

FERNANDO MARCELO OPINA

Al respecto, el periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, cuestionó las declaraciones del canciller y recordó que existe todo un protocolo para invitar a un presidente a otra nación, cosa que en este caso no se ha dado hasta ahora.