No más retiros de AFP: MEF lanza advertencia y presenta nueva regla clave para acceder a pensión

En declaraciones ofrecidas este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, precisó que los ciudadanos que lleguen a la edad de jubilación sin saldo en su fondo de AFP no tendrán derecho a recibir la pensión mínima. Esta medida forma parte del proyecto de reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, publicada recientemente, la cual establece nuevas reglas para el acceso a pensiones en el país.

SIN APORTES, NO HAY PENSIÓN

“Uno no puede recibir pensión simplemente por tener DNI”, señaló enfáticamente el titular del MEF. Explicó que si una persona cuenta con un fondo insuficiente para cubrir la pensión mínima, el Estado asumirá la diferencia y esta pasará a la ONP. Sin embargo, quienes hayan retirado todo su fondo individual no recibirán pensión alguna, ya que no cumplieron con el requisito de aportación mínima que exige el sistema.

El funcionario también remarcó que otorgar una pensión a quienes no tienen saldo implicaría un esfuerzo fiscal elevado e insostenible. “El sistema se basa en algún tipo de aporte, sea a un fondo individual o generalizado, pero la persona tiene que haber aportado algo”, agregó Pérez Reyes, advirtiendo sobre el riesgo de promover nuevas liberaciones de fondos previsionales.

MEF SE OPONE A MÁS RETIROS DE AFP

“Creemos que no debería haber más retiros”, sostuvo el ministro, quien considera que la normativa debe garantizar sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Recordó que el proyecto de reglamento ha sido publicado oficialmente y que durante los próximos 15 días se recibirán comentarios de los actores involucrados para su afinación.

El nuevo marco legal también busca fomentar la competencia en el sistema previsional, permitiendo que nuevos actores financieros ingresen al mercado para ofrecer alternativas a las actuales AFP. Con ello, el Ejecutivo espera ampliar las opciones de los afiliados y fortalecer el sistema de pensiones en el largo plazo.