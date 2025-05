Congreso: extorsiones podrían ser sancionadas con 20 años de prisión

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el Perú, la bancada de Somos Perú ha presentado un proyecto de ley para sancionar con 20 años de prisión a las personas que se encuentren vinculadas a casos de extorsión.

De acuerdo a la normativa de la agrupación política, si un funcionario público se convierte en víctimas de la delincuencia, los criminales podrían ser sancionadas con la máxima pena, lo cual sería una cadena perpetua.

DEBERÍA TRABAJARSE EN TEMAS PREVENTIVOS

Ante esta situación, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, conversó con 24 Horas y reveló que los parlamentarios deberían trabajar en normas que ayuden a la prevención de hechos criminales, por lo que consideró, que la iniciativa de Somos Perú, no podría ser productivo para los ciudadanos.

“El tema de la extorsión, no es un tema jurídico. Es una labor de inteligencia policial. No sé si el proyecto ha tomado consideración la información de la PNP para llegar a la conclusión para modificar el código penal (…) No se trata de castigar, se trata de disuadir”, comentó.