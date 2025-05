Augusto Álvarez Rodrich sobre aumento de sueldo de Dina Boluarte: “Era evidente que ella tenía conocimiento”

A pesar de las reiteradas negativas desde el Ejecutivo, un documento oficial obtenido por Panorama confirma que fue el propio despacho presidencial el que inició el trámite para duplicar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte. El oficio, con fecha 10 de febrero, fue enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros con la firma del subsecretario de la mandataria y lleva por asunto la “valorización de puestos de funcionarios” del despacho presidencial.

Contrario a lo sostenido por voceros oficiales, ni la PCM ni el Ministerio de Economía habrían originado la solicitud, sino directamente la oficina de Boluarte, proponiendo elevar su remuneración de S/16,000 a más de S/35,000 mensuales. Para el analista político Augusto Álvarez Rodrich, la responsabilidad de la presidenta en este pedido era “evidente e impensable que no haya tenido conocimiento”. Y aunque el cargo merece una buena retribución, afirmó que el momento es “inconveniente” dado el bajo nivel de aprobación del gobierno.

Desde el Congreso, las críticas no tardaron en llegar. La parlamentaria Gladys Echaíz subrayó que, aunque legalmente la presidenta debe tener el mayor sueldo del aparato estatal, es preocupante que se impulsen cambios normativos bajo solicitudes personales. “No entiendo por qué no dicen la verdad. El problema no es la legalidad, sino la forma y la oportunidad”, expresó.

INFORMACIÓN “RESERVADA”

A pesar de la revelación del documento, desde Palacio de Gobierno se continúa catalogando como “reservada” toda información vinculada al aumento salarial de la presidenta Dina Boluarte, lo que ha generado aún más suspicacias sobre la transparencia en la actual gestión presidencial, sobre todo en tiempos en que país atraviesa su peor crisis de seguridad en las calles.