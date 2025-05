Fiscal de la Nación considera un “error” que se haya archivado caso Rolex

La reciente decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex ha generado una fuerte reacción por parte del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, calificó esta acción como un error procedimental, afirmando que, de acuerdo con la Constitución, la denuncia no podía ser archivada mientras la mandataria se mantenga en funciones.

“El trámite para definir si se acusa o no debe hacerse una vez que culmine su mandato. Archivar ahora la denuncia es adelantar algo que no corresponde”, señaló Espinoza. La Comisión Permanente justificó el archivamiento alegando que el presunto delito no figura en el artículo 117 de la Carta Magna, que establece las causales por las que un presidente puede ser acusado durante su mandato.

Pese a ello, la fiscal de la Nación reiteró que su deber es investigar a los más altos funcionarios del país y que omitir dicha responsabilidad sería una falta grave. “Si no denuncio teniendo los elementos, sería una infracción constitucional”, sostuvo, añadiendo que continuará con su labor pese a las críticas del gobierno y de algunos sectores políticos.

CINCO NUEVAS DENUNCIAS

Delia Espinoza ha presentado recientemente cinco nuevas denuncias constitucionales contra Boluarte por los casos Cofre, cirugías estéticas, Rolex, muertes en las protestas de 2022 y por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma cuando era ministra. A estas se suman otras 19 denuncias formuladas por distintas autoridades y ciudadanos.