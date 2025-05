Dina Boluarte a encuestadoras: "Pónganme cero cero y nos vamos a penales"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a referirse sobre su baja popularidad reflejada en los resultados de diversas encuestas relacionadas al nivel de satisfacción de la ciudadanía con su gestión.

Durante una actividad oficial, la jefa de Estado utilizó una metáfora futbolística para instar nuevamente a las encuestadoras a que le pongan 0% de una vez por todas.

"No trabajamos para aquellas encuestas que dicen que la presidenta tiene una aprobación del 0%. Qué bueno que me hayan puesto 0% porque eso es lo que les he dicho, pónganme cero cero y nos vamos a penales a ver quién mete más goles, y estos son los goles que mete el Gobierno", dijo.

FERNANDO MARCELO OPINA

Sobre ello se pronunció el periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, quien cuestionó lo dicho por Boluarte Zegarra: "Si se trata de partidos de fútbol, que me parece que es lo que ha querido decir la presidenta, su Gobierno termina goleado", sostuvo.