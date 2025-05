Susel Paredes llama "cara de jebe" a Boluarte por pedidos de viaje: "¿Qué se cree, aeromoza?"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, arremetió contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su reciente pedido al Parlamento para viajar a Ecuador y asistir a la toma de mando del mandatario Daniel Noboa.

Durante la sesión del Pleno donde se puso en debate dicho pedido, la legisladora llamó "cara de jebe" a la jefa de Estado, por sus constantes solicitudes para salir del territorio nacional, ello tras confirmarse que ha recibido una invitación para ir a Estados Unidos.

"No sé con qué material le han operado la cara a la presidenta Boluarte, porque realmente es impenetrable, no le circula nada en esa cara. Ya se fue a Italia, ahora en la tarde dice el canciller que el vicepresidente de los EE.UU. también la ha invitado, ahora se quiere ir a Ecuador. ¿Qué cosa se cree la señora, aeromoza? [...] no se puede ser tan cara de jebe para pedir permiso para viajar en esta grave crisis que estamos viviendo", dijo.

VIAJARÁ A ECUADOR

Pese a las duras críticas de Paredes Piqué, finalmente el Congreso autorizó el viaje de la presidenta a tierras ecuatorianas.

Con 57 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la Representación Nacional dio luz verde para que la jefa de Estado se ausente temporalmente del territorio nacional el próximo sábado 24 de mayo.