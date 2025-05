Acuña arremete contra el Gobierno: "No voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, arremetió contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y denunció que existe un "trato especial" por parte del Poder Ejecutivo con la minera La Poderosa.

En declaraciones a la prensa, el también líder de Alianza Para el Progreso (APP) señaló que la declaratoria de emergencia en Pataz implica medidas de seguridad para toda la población de dicha zona y no solo para la referida empresa minera.

"Yo no voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz. Nosotros vamos a exigir que la seguridad no sea solo para La Poderosa. La seguridad es para la población, tampoco es para los mineros informales [...] nosotros no vamos a permitir que se le de un trato especial a La Poderosa", dijo.

REUNIÓN CON MINISTROS

Asimismo, Acuña Peralta anunció que ha convocado a una reunión para la próxima semana con algunos ministros de Estado, entre ellos, el ministro del Interior y el titular de Energía y Minas para abordar el tema de la seguridad en Pataz.