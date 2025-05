Gobernador de Lambayeque se exalta durante entrevista: “No vivo del Estado”

Durante el inicio del pontificado del Papa León XIV, diversas autoridades del Perú, decidieron viajar hacia El Vaticano. En representación de Lambayeque, acudió el gobernador Jorge Pérez Flores, quien tuvo un altercado durante una entrevista.

En medio de su conversación con los conductores de RPP, la autoridad edil se molestó por las preguntas que le hicieron los presentadores sobre los gastos registrados en medio de su llegada a la nación europea.

“Yo no soy la persona que ve los temas de costos. A mi me ponen los pasajes para poder viajar. Si hay una situación para devolver, yo lo hago. He regalado mi terreno de más de un millón de dólares (…) No vivo del Estado, yo he regalado mis cosas al Estado”, comentó.

MENSAJE DE DINA BOLUARTE AL PAPA

En sus redes sociales, la Presidencia del Perú difundió un video donde se le escucha a la mandataria Dina Boluarte compartiendo una serie de mensajes con el Papa León XIV, a quien le dijo, que los integrantes de la diócesis de Chiclayo, le enviaban unos saludos.