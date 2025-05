Alcalde de Lima a premier Arana: “Que se vaya a su casa si no hay solución inmediata”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha pronunciado respecto al nuevo premier, Eduardo Arana, quien próximamente iniciará un diálogo con las bancadas del Congreso para buscar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial.

El burgomaestre capitalino, durante un evento público, advirtió al jefe del Gabinete que, si la situación del país no mejora en cuanto a la inseguridad, Renovación Popular no otorgará el voto de confianza.

“Le adelanto al señor premier: si no hay una solución inmediata para reconocer la realidad que estamos viviendo —un conflicto armado interno—, si no reconoce eso, no hay voto de confianza. Que se vaya a su casa y que venga otro”, indicó el alcalde.

Es importante señalar que la bancada de Renovación Popular cuenta con 11 congresistas, lo que podría poner en riesgo el voto de confianza al premier Arana y su gabinete. Sin embargo, hay otras bancadas como Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso que tienen 21 y 16 congresistas, respectivamente.

REUNIÓN CON BANCADAS

El premier Eduardo Arana ha anunciado que en los próximos días se reunirá con diversas bancadas del Congreso para entablar un diálogo y exponer su plan de trabajo, enfocado principalmente en afrontar la inseguridad ciudadana que atraviesa el país, donde a diario se registran muertes a manos de criminales.