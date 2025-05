Julio Rodríguez sobre suspensión de cooperación jurídica de Brasil: "Caso Ollanta Humala podría caerse"

La Secretaría Nacional de Justicia de Brasil anunció la suspensión de la cooperación jurídica internacional con Perú en las investigaciones vinculadas al caso Lava Jato, especialmente en las relacionadas con la empresa Novonor (antes Odebrecht), informó el diario O Globo.

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que esta medida impactará en los casos que dependen exclusivamente de las delaciones brasileñas, ya que en Brasil algunos testimonios fueron declarados inválidos por no respetar estándares procesales. "Si en Brasil no son válidos y nosotros importamos esa información, no debería usarse aquí, y sí fue usado", señaló.

Sobre el caso Ecoteva, que involucra al expresidente Alejandro Toledo, Rodríguez aclaró que no se verá afectado porque no ha requerido información desde Brasil. En cambio, el caso que implica al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia sí podría verse comprometido, dado que en este sí se utilizaron declaraciones de exfuncionarios de Odebrecht. "Podría caerse", advirtió.

SOBRE CASO DINA BOLUARTE

Con respecto a las múltiples denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte señaló que la actuación del Ministerio Público estaría influenciada por intereses ideológicos. "Estamos viendo activismo politico en la Fiscalía", indicó.