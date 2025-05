Alcalde de Los Olivos al Gobierno: “Al parecer las autoridades no conocen Lima Norte”

En medio de la ola de inseguridad ciudadana que se vive en Lima, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto la medida de emergencia en seis distritos, entre los cuales se encuentra Los Olivos. Ante esta decisión, el alcalde Felipe Castillo arremetió contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Durante sus declaraciones para 24 Horas, la autoridad edil mencionó que todas las personas que integran las diversas entidades del Perú, no saben la realidad que vienen atravesando diversas jurisdicciones de la capital que se ubican en el cono norte.

“Hace dos días han colocado un explosivo en una tienda de zapatillas frente a Megaplaza. Entonces, hay casos de extorsión. No ver esa situación, es no conocer la realidad. Parece que las autoridades que ahora están en el Gobierno no conocen Lima Norte”, aseveró.

VECINOS DE LOS OLIVOS SERÁN PERJUDICADOS

De igual manera, el alcalde de Los Olivos enfatizó que, tras la medida de las autoridades, se podrá registrar un efecto ‘globo’, por lo que, los casos criminales podrían migrar a su distrito, debido a que los vecinos no contarán con vigilancia en las calles.