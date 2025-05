Dina Boluarte: Gobierno gastará casi 18 mil dólares para viaje de comitiva que la acompañará al Vaticano

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó este jueves el viaje oficial de la comitiva que acompañará a la presidenta Dina Boluarte al Vaticano para participar en la misa inaugural del pontificado de León XIV, programada para este domingo. El desplazamiento tendrá un costo total de US$ 17,613.58, según detalla una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La delegación está conformada por tres personas: Enrique Vilchez, secretario general del Despacho Presidencial; Carmen Giordano, asesora técnica del Gabinete Técnico y testigo en el caso Rolex; y Karin Díaz Cruzado, suboficial técnico de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada de la seguridad.

De acuerdo con el documento oficial, los pasajes aéreos de Vilchez y Giordano costarán US$ 3,217.66 cada uno, mientras que el de la agente policial asciende a US$ 6,318.26, monto que incluye la Tasa Única de Uso Aeroportuario. Además, se han asignado viáticos de US$ 1,620.00 por persona, elevando el costo total del viaje a casi 18 mil dólares, todos financiados con el presupuesto del Despacho Presidencial.

DEBERÁN PRESENTAR INFORME

La resolución justifica el viaje señalando que la participación de la mandataria tiene “especial relevancia”, debido al “profundo vínculo” del nuevo pontífice con el Perú. Finalmente, se estipula que los funcionarios deberán presentar un informe detallado en un plazo máximo de quince días calendario tras su retorno, describiendo las actividades realizadas, los resultados obtenidos y una rendición de los gastos efectuados.