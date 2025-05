Norma Yarrow sobre elección de Eduardo Arana como nuevo premier: "No avizoro un cambio fuerte"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras la elección de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien presentó su renuncia el último martes.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria cuestionó la elección del extitular del MINJUSDH en el premierato y señaló que "no avizora un cambio fuerte" con respecto a su gestión al mando del Gabinete Ministerial.

"Tenemos que perfilarnos a ver cómo Arana va a manejar (la PCM) [...] pero yo no avizoro que haya un cambio fuerte. Si Arana colapsó en el tema de los penales, ¿Cómo va a hacer ahora con una responsabilidad tan grande?", indicó.

JURAMENTACIÓN APRESURADA

Asimismo, Yarrow Lumbreras aseguró que la presidenta Dina Boluarte se apresuró en tomar juramento al nuevo Gabinete: "Ella quiere viajar (al Vaticano) y como se dijo que el viaje no iba a darse si es que ella no juramentaba su Gabinete, pues me imagino que está apurada", sostuvo.