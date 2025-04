Francis Allison al Gobierno de Dina Boluarte: “No saben a donde tenemos que ir”

Para nadie es un secreto que la inseguridad ciudadana le viene ganando la batalla a las autoridades. Ante esta situación, el alcalde de Magdalena, Francis Allison arremetió contra el Gobierno de Dina Boluarte por las medidas que dicta para luchar contra la criminalidad.

“El Gobierno sigue equivocado en su camino en la lucha contra la delincuencia (…) No saben a donde tenemos que ir. Tenemos que fortalecer la Policía para destruir el crimen organizado y apresarlo. No estar con inventos cada semana para saber que funciona y que no”, mencionó el burgomaestre.

CIRCULACIÓN DE DOS PERSONAS EN UNA MOTO

Hace más de una semana el Gobierno prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta con el objetivo de reducir los crímenes, Francis Allison cuestionó la medida y enfatizó que no se tendrán resultados positivos en beneficio de la ciudadanía.

“Si prohibir que vayan dos en moto no ha funcionado ni Ecuador ni Colombia y en ningún país. ¿Por qué funcionaría acá (Perú)? La evidencia te demuestra que esas son medidas que no funcionan, no hay que perder el tiempo”, sostuvo.