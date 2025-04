Javier Llaque niega crisis en el sistema penitenciario tras fuga de reo del panal Lurigancho

En medio del escándalo generado por la reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, presentó su renuncia al cargo. La decisión fue aceptada de inmediato por el Gobierno y oficializada a través del diario El Peruano.

Tras su salida, Llaque brindó una entrevista exclusiva para este medio, en la que abordó la situación actual de los centros penitenciarios del país y explicó los motivos detrás de su renuncia.

Según declaró, no existe una crisis en el sistema penitenciario peruano, ya que solo se han registrado dos fugas en lo que va del año. “No hay una crisis. Una fuga como la que se ha visualizado es preocupante, no la subestimamos y nos ha golpeado fuertemente porque fue grabada”, afirmó.

“Crisis en el sistema, de ninguna manera. Hasta ahora solo han ocurrido dos fugas en el año, lo cual es un número bajo si lo comparamos con países como Brasil o Argentina. No se puede exigir que todo funcione a la perfección”, recalcó.

GOBIERNO PIDIÓ SU RENUNCIA

Respecto a su renuncia, Llaque contradijo la versión dada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien había asegurado que fue él quien decidió dar un paso al costado. El ahora exjefe del INPE señaló que fue el Gobierno quien le pidió dejar el cargo.

“Es un puesto de confianza, y si el señor ministro me lo solicita, yo pongo mi cargo a disposición. Lo entiendo, porque hay una ‘responsabilidad política’ que asume el presidente del INPE, pero reitero que no hay crisis (en el sistema penitenciario). Si ellos consideraron que debía dar un paso al costado, lo doy. Jamás me voy a aferrar al cargo”, subrayó.