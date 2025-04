Canciller Elmer Schialer: “El embajador de Brasil no me dijo nada sobre Ilan Heredia”

El canciller Elmer Schialer descartó tener información oficial sobre el paradero de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, quien fue condenado por lavado de activos y actualmente se encuentra en condición de prófugo. Aunque versiones periodísticas apuntan a que habría solicitado asilo en la embajada de Brasil en Lima, el titular de Relaciones Exteriores indicó que no ha recibido ninguna notificación al respecto.

En declaraciones a la prensa, Schialer señaló que en su única conversación formal con el embajador brasileño solo se abordó el caso de Nadine Heredia y su menor hijo, a quienes el gobierno de Brasil ya otorgó asilo diplomático. “El embajador no me dijo absolutamente nada sobre Ilan Heredia”, enfatizó el canciller, al rechazar tener conocimiento directo sobre el presunto ingreso del ex tesorero nacionalista a la sede diplomática.

El funcionario también aclaró que su rol no incluye confirmar o desmentir reportes periodísticos, y que hasta el momento no ha recibido información oficial que respalde la hipótesis del asilo para Ilan Heredia. “Lo que ahora está en la prensa yo también lo he leído”, puntualizó Schialer.

CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN

Ilan Heredia fue condenado a 12 años de prisión el pasado 15 de abril por el delito de lavado de activos, y desde entonces no ha sido ubicado por las autoridades. Aunque el periodista brasileño Patricio de la Barra sostiene que el condenado ingresó a la embajada de Brasil junto a su hermana, dicha afirmación aún no ha sido verificada oficialmente por el gobierno peruano.