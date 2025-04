¿Dónde está Ilan Heredia? Hermano de Nadine está no habido

Según el periodista brasilero Patricio de la Bara, la última vez que se supo algo del sentenciado a 12 años de prisión, fue cuando, junto a su hermana Nadine y su sobrino, a la embajada de Brasil: “Alguien manifestó dentro de la propia embajada que habían llegado a ese local la esposa de Ollanta Humala acompaña de Ilan Heredia y un menor”.

No obstante, la exprimera dama llegó a Brasil acompañada solo de su menor hijo de 15 años: “Ni la policía ni la interpol saben del paradero de Ilan Heredia quien no habría gozado del mismo beneficio que Nadine. Es decir, no tiene el consentimiento para viajar”.

Sentencia contra ambos Heredia

El hermano de la exprimera dama fue sentenciado por hacer pasar como lícitos más de 5 millones de soles en las campañas presidenciales del expresidente Ollanta Humala.

Según la Fiscalía, estos gigantescos montos fueron dados desde Venezuela y la corrupta constructora Odebrecht.