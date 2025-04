Ilan Heredia: La última aparición pública del prófugo hermano de Nadine Heredia

Ilan Heredia, hermano de la exprimera dama, Nadine Heredia, y extesorero del Partido Nacionalista, se encuentra no habido luego que el Poder Judicial lo sentenció a 12 años de prisión por lavado de activos, en el caso que también involucra a su hermana y al expresidente Ollanta Humala.

De acuerdo con el Ministerio Público, Ilan Heredia desempeñó un papel importante en el caso en cuestión, pues habría sido el encargado de administrar todo el dinero que llegaba desde Brasil a los fondos del Partido Nacionalista.

ÚLTIMA APARICIÓN

La última aparición pública que tuvo el hermano de Nadine Heredia se dio el pasado 25 de marzo del presente año, durante una audiencia del Poder Judicial, donde rechazó los cargos que se le imputaban, ratificando así su inocencia.

"Señores jueces, 10 años son suficientes ya. Soy inocente en lo que se me imputa, por fin se los puedo decir a la cara, he tratado de ponerme en la posición para que me entiendan, creo que he tenido cierto éxito y espero que así lo sea", señaló en aquel entonces.