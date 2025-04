Isaac Humala sobre sentencia a Ollanta: “no estoy de acuerdo”

El padre del expresidente Ollanta Humala, conversó con Fernando Marcelo para 24 Horas Mediodía, respecto a la situación actual de su hijo, quien fue condenado a prisión por 15 años en el penal de Barbadillo, por el delito de lavado de activos agravado.

El patriarca de los Humala señaló que no está de acuerdo con la sentencia aplicada por el Poder Judicial contra su hijo: “No estoy de acuerdo, en principio porque la mayoría de los que fallan no son supremos”, manifestó.

ASILO DE NADINE HEREDIA EN BRASIL

Al respecto, Isaac Humala indicó que su nuera: “es más viva, más presta para las circunstancias. Lo lógico era que se haya asilado toda la familia. (…) [Ella] toma sus medidas, cálculos económicos; el otro [Ollanta], no”, manifestó el patriarca, dejando entrever la diferencia entre ambos, además, reveló que hace varios meses no habla con su hijo.

Por otro lado, destacó que en la acusación judicial le dan a Nadine 26 años y a Ollanta 20, pero le han bajado a 15 años a los dos: “A Nadine le han bajado más de 11 años y a Ollanta menos. Eso demuestra que algo pasa ahí”, puntualizó.

"AMBICIOSA Y LÚCIDA"

El padre de Ollanta también describió a Nadine Heredia como "la más pecadora" en la época en que estuvo en el poder: “La más pecadora que se ha visto en la sociedad, en el tiempo que estuvieron en el poder. Todo el mundo le hecha la culpa a Nadine. Desde un comienzo le gustó el dinero, no estaba con las virtudes que corresponde a un jefe de Estado”, manifestó Isaac Humala.

“Era muy ambiciosa y muy lúcida también. Ahora mismo también lo ha demostrado, cómo ha logrado que los jueces le rebajen 11 años y meses, y al esposo no”, se preguntó más adelante en la entrevista.

Finalmente, afirmó que no irá a visitar a su hijo al penal de Barbadillo, debido a que no le perdona que no haya indultado a su hermano Antauro cuando estuvo en el poder.