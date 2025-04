Gustavo Adrianzén a Alberto Otárola: “No voy a tolerar los insultos de este individuo”

Al parecer un nuevo conflicto estaría iniciando en el Gobierno de Dina Boluarte. Esta vez, el extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola y el actual premier, Gustavo Adrianzén.

Todo el conflicto inició por las redes sociales, donde Otárola Peñaranda mencionó que fue un error haber propuesto a Adrianzén en la PCM. “Me equivoqué soberanamente y asumo el error. Ahora la única lealtad es a la quincena”.

RESPUESTA DE GUSTAVO ADRIANZÉN

Tras la publicación de Alberto Otárola, el premier no se quedó callado y decidió responderle al extitular de la PCM, indicando que no tiene ningún tipo de conocimiento que ha llevado al exfuncionario público para que le lance fuertes calificativos.

“De manera sorpresiva, este individuo sale a la prensa y me insulta inmerecidamente que por supuesto no lo voy a tolerar. Sin embargo, considero que el insulto es propio de quien no tiene argumentos para fundamentar sus ideas (…) No me voy a prestar para ser tonto útil de una cortina de humo que pretende es ocultar gravísimos delitos”, manifestó.