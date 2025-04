Gustavo Adrianzén responde a Alberto Otárola: "Pretende ocultar graves delitos como la violación"

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros (PCM), respondió a las declaraciones de su predecesor, Alberto Otárola, quien en una entrevista con Infobae Perú, había tachado a Adrianzén de ser un "fantasma".

Al principio, Adrianzén parecía reacionar a responder a los insultos. No obstante, no pudo evitar hacer graves acusaciones contra Otárola, a quien acusó de intentar crear una "cortina de humo" para ocultar "gravísimos delitos" en los que estaría implicado.

DELITOS QUE OTÁROLA ESTARÍA INTENTADO OCULTAR

Adrianzén, sin entrar en detalles, enumeró una serie de delitos graves que, según él, Otárola estaría intentando ocultar. Entre ellos, mencionó el tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal, colusión y, lo que considera más grave aún, "violación".

"No me voy a referir al tema porque tampoco me quiero prestar a ser tonto útil de una cortina de humo que lo único que pretende es ocultar graves delitos", sostuvo, luego de la sesión del Consejo de Ministros.