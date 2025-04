Martín Vizcarra tras ser inhabilitado: “Solo falta que me tiren un tiro y me maten”

Tras ser inhabilitado por el Congreso para ejercer un cargo público, el expresidente Martín Vizcarra estaría haciendo caso omiso a lo acordado en el Legislativo y estuvo en Cusco este fin de semana, con el propósito de seguir con su campaña política con miras a las elecciones generales del 2026.

Durante su recorrido en la ‘ciudad imperial’, Vizcarra Cornejo en compañía de integrantes de su partido político Perú Primero, aseguró que buscan de todas las maneras posibles sacarlo de la contienda electoral del próximo año, y para que suceda ello, tendría que desaparecerlo.

“Lo único que falta para que si me eliminen completamente es que me tiren un tiro y me maten. Han hecho todo lo que han podido. Me han vacado, me han inhabilitado una vez, me han inhabilitado otra vez, hay una tercera inhabilitación que está en proceso (…) Solo falta que me ejecuten”, aseveró.

PODRÍA IR A LA CÁRCEL

Al parecer la suerte de Martín Vizcarra no le sonríe, ya que, tras la decisión del Congreso, el Poder Judicial comenzó un juicio oral contra el exmandatario, por el presunto delito de cohecho pasivo, y podría ir a la cárcel por un tiempo de 15 años.