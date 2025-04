Jaime Bayly teme ser deportado de Estados Unidos: "Los fanáticos de Donald Trump me odian"

En una de sus transmisiones a través de YouTube, el periodista y escritor peruano, Jaime Bayly, reveló su preocupación por la actual situación del país norteamericano con respecto a los inmigrantes.

“Confieso que estoy un poco asustado: quieren deportarme”, manifestó el autor de No se lo diga a nadie.

Luego prosiguió diciendo que este temor surge por la intolerancia mostrada por los seguidores de Donald Trump: “No es que me ven con antipatía, no. Me detestan. Me odian. No es que están dispuestos a tolerar mi opinión, no. Es que quieren silenciarla, acallarla. Por eso estas personas piden mi deportación”.

Además, afirmó que buscan quitarle la ciudadanía: “No todos, pero sí muchos de sus partidarios, de sus fanáticos no son precisamente tolerantes y no parecen tener un compromiso con las formas de convivencia democrática. Entonces, me ven a mí. Ven que crítico a Trump mañana, tarde y noche; ven que no me dejo intimidar por ellos y por sus amenazas y, entonces, redoblan la apuesta y dicen: depórtenlo”.

Bayly no está de acuerdo con postura de Trump

Bayly prosiguió diciendo que seguidores del presidente de Estados Unidos buscan expulsarlo del país por estar abiertamente en contra de las acciones tomadas por Donald Trump.