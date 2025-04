Rafael López Aliaga deja Lima y viaja a Arequipa para hacer campaña política

Cada vez quedan menos meses para el inicio de las elecciones generales del 2026 y los partidos políticos que participarán en la contienda electoral lo saben muy bien. En compañía de Esdras Medina, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga dejó la capital para viajar hacia Arequipa para iniciar su campaña política.

Durante su estadía, el burgomaestre acudió a la inauguración de un nuevo Hospital de La Solidaridad en la ‘ciudad blanca’ como líder de la militancia que representa, Renovación Popular.

En declaraciones, López Aliaga aseveró que para llegar a Arequipa solicitó un permiso y así no poder tener ningún tipo de inconveniente a su retorno a Lima. “Yo respeto mucho la ley del país, también sigo el marco jurídico. Para estar acá he pedido licencia al Consejo Metropolitano de Lima. En este momento no soy alcalde de Lima, soy un ciudadano más”.

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

Al ser consultado por la ola de inseguridad ciudadana que atraviesa nuestro país, Rafael López Aliaga, propuso que todos los delincuentes deberían ser enviados a cárceles del extranjero. “Saquemos una norma para enviar a El Salvador a presos que no se pueden rescatar”.