Gobierno retrocede en propuesta de franja informativa en medios de comunicación

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció recientemente la decisión de suspender una propuesta que obligaba a los medios de comunicación a informar sobre las acciones del Gobierno en seguridad ciudadana durante los estados de emergencia.

Arana hizo este anuncio en una conferencia de prensa después de la sesión del Consejo de Ministros. Durante su intervención, recordó que ya existe una norma vigente sobre este tema y negó que la iniciativa sea “inconstitucional o ilegal”.

El Ministro señaló que, aunque la propuesta no ha sido sometida a ningún tipo de debate y no existe como tal, se han recibido diversos comentarios anticipados que han generado una “equivocada percepción” sobre su verdadero propósito.

PREMIER ANUNCIA "MEDIDAS" PARA LOGRAR EQUILIBRIO DE PODERES

En esa misma conferencia, el premier Gustavo Adrianzén anunció "medidas" para lograr un "equilibrio de poderes". "No quiero adelantar nada, pero no vamos a gastar esfuerzo si no es aquello que permita hacer efectivo el equilibrio de poderes", dijo.