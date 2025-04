Congresista se ratifica en que las mujeres no participan en ciencia: "Es un hecho"

Pese a las duras críticas de la opinión pública, prensa y hasta sus propios colegas congresistas, el parlamentario Ernesto Bustamante no piensa retractarse de sus recientes declaraciones con respecto a las mujeres en la ciencia e incluso se ratifica: “Yo no las he ofendido. Es un hecho que las mujeres en una rama como la de tecnología de la información no representa más del 3. 4 o 5% en el mundo. Es conocimiento general, es como decir que en el Perú hay 25 departamentos”.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Ernesto Bustamante?

El congresista Ernesto Bustamante miembro del partido político Fuerza Popular está en el ojo de la tormenta luego de realizar una desatina declaración dentro de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento: “La prevalencia de interés de las mujeres en ciencia no lleva a un número alto y no porque no se le quiera otorgar facilidades, hoy en día ya no hay mayor limitación en el acceso de las mujeres a la ciencia".

El congresista atribuyó este desnivel en la estadística a la biología: "Sino es porque sencillamente no hay una condición biológica, aparentemente, que incentive a las mujeres a participar en ciertas ciencias como las exactas o las ciencias naturales o físicas”.

Estas declaraciones van en contra de la estadística real en el Perú y es que, según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica actualmente hay 3792 investigadores, es decir el 33.63%.