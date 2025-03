Rosangella Barbarán: “No voy a permitir que alguien que no votó por mí me reclame”

La congresista Rosangella Barbarán ha generado polémica por sus declaraciones en una transmisión en vivo a través de TikTok, donde se enfrentó a varios usuarios que seguían su emisión en directo.

La parlamentaria utilizó su red social para interactuar con sus seguidores, pero recibió críticas tanto por la gestión del Congreso como por su desempeño en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en el país.

En respuesta, Barbarán aseguró que no aceptaría reclamos de personas que no votaron por ella para llegar al Congreso. “No voy a permitir que alguien que no votó por mí, que ahora sea radical de izquierda, me reclame cuando yo no soy parte de este gobierno. Lo que intento es dar soluciones”, afirmó.

DENUNCIA CONTRA PRESIDENTA NO SON CAUSAL DE VACANCIA

Asimismo, se pronunció sobre las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte, señalando que ninguno de los hechos imputados justificaría una vacancia.

“Si existiera una sentencia contra Dina, entraría en la figura de incapacidad moral. Sin embargo, se le abren procesos por el caso Rolex, por una rinoplastia… esas cosas no son un delito”, sostuvo.