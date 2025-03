Congresista se somete a rinoplastia y no descuenta días de sueldo

El parlamentario Elvis Vergara, de Acción Popular, se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse que se sometió a una rinoplastia mientras percibía su sueldo de manera íntegra, pese a ausentarse de sus funciones legislativas. Además, se detectaron presuntas irregularidades en la cantidad de trabajadores contratados en su despacho.

Un informe del programa Contracorriente de Willax reveló que Vergara tenía descanso médico del 12 al 21 de abril debido a hipertrofia, sinusitis y desviación del tabique nasal. No obstante, el propio congresista reconoció que solo dejó de asistir a su oficina cuatro días y continuó recibiendo su salario completo.

El legislador aseguró que la cirugía tuvo fines médicos, aunque el cirujano plástico Luis Cantero sostuvo que los cambios observados en su rostro indican que el procedimiento también tuvo un propósito estético. "Él se hizo una fractura de los huesos nasales para angostar lo ancho que lo tenía. También se hicieron cortes en las alas nasales para afinar su apariencia", explicó Cantero en declaraciones televisivas.

Vergara también mencionó que, pese a la intervención, aún tiene dificultades para respirar y no descartó someterse a otra cirugía en el futuro. "No puedo respirar bien", afirmó en la entrevista.

Equipo con más trabajadores de los permitidos

El congresista no solo enfrenta cuestionamientos por su operación, sino también por la cantidad de empleados que figuran en su despacho. Según el Portal de Transparencia del Congreso, su equipo excede el límite de siete trabajadores permitidos.

Entre los contratados se encuentra Daniel Enrique Zaval, fotógrafo de la bancada de Acción Popular con un salario superior a los S/ 7,000; Raquel Cartagena, quien percibe más de S/ 15,000; y José Flórez, asesor con un sueldo que sobrepasa los S/ 10,000. Además, este último aparece con un número de documento de identidad que no le corresponde.

Asimismo, Rocío Gamarra figura como técnica en el despacho de Vergara, aunque está adscrita a la Comisión de Economía. Al respecto, el presidente de esta comisión, Ilich López, indicó que Gamarra no tiene funciones en dicho grupo de trabajo y puso en duda que esté recibiendo un sueldo: "No creo que reciba un sueldo porque no trabaja".

Otra contratación que ha generado interrogantes es la de Cristopher Suárez, ex Míster Ucayali 2020, quien según un reportaje de Cuarto Poder de 2022 percibe más de S/ 6,000 mensuales. En ese entonces, Suárez aún cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Comunicaciones, pero fue ascendido a técnico en el Congreso. Consultado sobre esta designación, Vergara respondió: "Probablemente, pueda llamarlo suerte".